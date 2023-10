Roma-Servette: apre un nuovo trailer-store in Tribuna Tevere (COMUNICATO)

Giovedì sera andrà in scena allo Stadio Olimpico Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, e in occasione del match ci sarà una novità: in Tribuna Tevere infatti sarà aperto un nuovo trailer-store. Ecco il comunicato del club: "C'è una grande novità per poter acquistare gadget e prodotti AS Roma!

A partire da Roma-Servette, la Tribuna Tevere ospiterà un nuovo punto vendita per soddisfare tutti i tifosi romanisti pronti a sostenere la squadra giallorossa. Si tratta di un trailer-store, un punto vendita mobile nel piazzale della Tribuna Tevere, aperto nel prepartita e sempre disponibile per soddisfare la voglia di Roma anche durante e dopo lo svolgimento del match. Il nuovo store offre una vasta gamma di prodotti: dalle sciarpe ai cappelli, dai gadget alle nuove apprezzatissime maglie “matchday”, caratterizzate da un artwork dedicato per ogni partita casalinga. Oltre a essere vendute, queste t-shirt - in edizione limitata - verranno poi anche sparate da Romolo verso gli spalti con il suo potentissimo cannone. Se non sei fortunato, potrai sempre assicurartene una presso il nuovo punto vendita. Eccezionalmente per la partita di Europa League tra Roma e Servette, la maglia “matchday” sarà acquistabile solamente nel nuovo trailer-store nel piazzale della Tribuna Tevere". (asroma.com) VAI ALLA NOTA ORIGINALE