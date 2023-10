Pjanic: "La Roma ha le potenziale per andare in Champions. Nessuno conosce i giallorossi meglio di Totti"

RADIO SERIE A - Ha parlato all'emittente radiofonica ufficiale della Serie A Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus in Italia e oggi allo Sharjah, in Arabia. Durante la sua intervista, il bosniaco classe 1990 ha parlato anche della Roma e del suo passato in giallorosso.

Come vede la Roma con Dybala e Lukaku?

"Sono molto felice per Paulo, sta trovando una piazza straordinaria, tutti si sono innamorati della sua classe, Roma è una piazza speciale che si merita un giocatore così. L’inizio di stagione è stato complicato e spero che la Roma possa riprendersi. Lukaku sta facendo molto bene, puoi contare sempre sui suoi gol e in una squadra come la Roma che gioca in un modo in cui le qualità individuali devono fare la differenza, è perfetto. Quest’anno la Roma ha tante alternative, soprattutto a centrocampo. Mourinho comunica molto bene e cerca di togliere pressione alla squadra. Negli ultimi due anni, con una rosa non straordinaria, ha portato due volte la Roma in finale. Sicuramente però lui è il primo che si aspetta di più dalla squadra, che secondo me ha potenzialità per entrare tra le prime 4"