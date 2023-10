Pallone d'Oro, Messi vince per l'ottava volta in carriera. Osimhen ottavo, Bellingham miglior giovane

Si è tenuta alle ore 20:30 al Théâtre du Châtelet di Parigi la cerimonia per il Pallone d'Oro 2023 e a vincere l'ambito premio è stato ancora una volta Lionel Messi, all'ottavo storico successo personale. Migliore italiano Nicolò Barella al 27esimo posto, mentre tra i giocatori attualmente in Italia spicca il nome di Victor Osimhen all'ottavo posto. Diciassettesimo Khvicha Kvaratskhelia, ventesimo Lautaro Martinez.

Jude Bellingham vince il Premio Kopa come miglior giovane dell'anno, mentre il Premio Socrates per l'impegno sociale va a Vinicius Junior. Il Premio Yashin per il miglior portiere dell'anno viene vinto da Emiliano Martinez, mentre Erling Haaland vince il Premio Müller come miglior realizzatore stagionale (56 reti). Miglior squadra maschile il Manchester City, quella femminile il Barcellona. Il Pallone d'Oro femminile viene vinto da Aitana Bonmati, talento del Barcellona. Questa la graduatoria finale: