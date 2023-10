Ottimo avvio di Belotti: due doppiette in 8 presenze, quante nelle precedenti 103 gare

Un ottimo avvio di Andrea Belotti nella seconda stagione in maglia giallorossa. L'attaccante è tra i protagonisti della vittoria per 4-0 contro il Servette all'Olimpico nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League siglando una doppietta (di Lukaku e Pellegrini le altre reti). Il 'Gallo', come fa sapere il portale di statistiche, ha realizzato due marcature multiple in otto presenze in questa stagione tra Serie A ed Europa League (una all'esordio in campionato con la Salernitana e una questa sera), tante quante ne aveva registrate nelle precedenti 103 gare giocate in tutte le competizioni.

