Moratti: “Benitez tolse tutte le foto del Triplete di Mou. Leonardo riportò il clima che c’era con lo Special One”

RADIO KISS KISS - Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista all'emittente radiofonica durante la trasmissione "Radio Goal". Ha parlato di Garcia e del comportamento di Rafa Benitez quando prese il posto di Mourinho all'Inter. Queste le sue parole:

" Spalletti-Garcia come Mourinho-Benitez? Garcia è una persona intelligente, ma basta poco per rompere un clima idilliaco. Il resto del mondo non aspetta altro che criticare il Napoli e Garcia. Il Napoli gioca diversamente dall’anno scorso, è vero. Quando arrivò Benitez non fu un’esperienza felice perchè volle ambiare il clima che c’era all’interno della squadra. Tolse tutte le foto del Triplete di Mourinho per dimostrare che comandava lui anzichè rimarcare quel vecchio clima. Poi esonerai Benitez e presi Leonardo che riportò a Milano il clima che c’era con Mourinho.