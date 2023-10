Arrivano novità importanti per quanto riguarda il Papu Gomez, acquistato di recente dal Monza e in procinto di sfidare la Roma questa domenica allo stadio Olimpico. Secondo il sito sportivo infatti il giocatore ex Siviglia sarebbe stato squalificato per due anni per doping, dopo essere risultato positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, pochi giorni prima del Mondiale in Qatar.

(relevo.com)

