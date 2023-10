Marsiglia: Benatia favorito al ruolo di direttore sportivo dopo le dimissioni di Ribalta

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il prossimo direttore sportivo del Marsiglia, dopo le dimissioni di Javier Ribalta arrivate in serata. Secondo il sito di calciomercato infatti il favorito numero uno per prendere il suo posto sarebbe l'ex difensore della Roma Medhi Benatia, in giallorosso nella stagione 2013/14 con Rudi Garcia in panchina. Il marocchino, dopo essersi ritirato nel 2021, ha svolto negli ultimi tempi il ruolo di procuratore e ora potrebbe prendere il posto dello spagnolo nella dirigenza del club francese.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE