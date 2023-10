Juventus, la nota del club su Fagioli: "Immediatamente preso contatto con la Procura Figc appena ricevuto notizia"

Il caso scommesse illegali scuote il calcio con il coinvolgimento di Nicolò Fagioli della Juventus e, secondo quanto emerso, non solo. In relazione alla vicenda arriva la nota ufficiale del club bianconero: "In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC".

(juventus.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE