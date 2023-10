Scommesse, Giuntoli: "Dispiaciuti per Fagioli, dobbiamo rieducare il sistema"

Arrivano ulteriori dichiarazioni in merito al scandalo scommesse che in questi giorni ha colpito il calcio italiano. Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, ospite odierno del Festival dello Sport a Trento, ha detto la sua (tra le altre cose) sul giovane centrocampista bianconero Nicolò Fagioli: "Siamo molto dispiaciuti per lui. Noi abbiamo avvertito la Procura, il ragazzo si è dimostrato disponibile. Siamo vicini a lui e dispiaciuti per quanto accaduto, il nostro compito non è solo di punirlo come sarà fatto dagli organi di giustizia, ma dobbiamo rieducare il sistema".