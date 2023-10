Julio Sergio: "Lukaku-Dybala la coppia più forte del campionato. La Roma può tornare in Champions"

NEWS.SUPERSCOMMESSE.IT - L'ex portiere di Roma e Lecce Julio Sergio, titolare nella stagione 2009/10 con Claudio Ranieri in panchina, ha parlato sul sito sportivo della squadra giallorossa e le sue prospettive future. Queste le sue parole:

La Roma di Mourinho ha cominciato la stagione in maniera altalenante: di chi è la colpa secondo te?

"Difficile individuare un colpevole. La Roma ha cambiato tanti giocatori, in molti probabilmente devono imparare e apprendere il gioco di Mourinho. E' una squadra con tanti giocatori esperti, sono sicuro che si riprenderà e farà un gran campionato".

Cosa ne pensi della coppia Dybala-Lukaku? È la più forte della Serie A?

"Per il loro passato e per la loro storia, probabilmente è la coppia più forte che c'è nel nostro campionato. Inoltre è una coppia che sta funzionando molto bene in campo, con assist e gol dell'uno e dell'altro, quindi li vedo molto bene".

Lukaku sarà fischiatissimo dai tifosi dell’Inter quando a fine mese la Roma andrà a San Siro: giusto così?

"Il tifo è passione: se non è un atto di violenza fisica o psicologica, fa tutto parte del gioco. I fischi ci stanno, assolutamente. Lukaku ha fatto molto bene all'Inter, certo, però quello che i tifosi devono capire è che le bandiere quasi non ci sono più. C'è stato Totti alla Roma, qui in Brasile c'è stato Rogerio Ceni al San Paolo: è difficile che un giocatore faccia una carriera intera nella stessa squadra, io ne conosco pochissimi. Al di là di tutto, speriamo che in quella gara possa andare tutto per il verso giusto".

Pensi che la Roma potrà arrivare in Champions League oppure ormai è già difficile?

"Credo che la Roma possa farcela".

[...]

