Alla vigilia della sfida di Champons contro il Salisburgo, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato anche della sfida contro la Roma di domenica alle 18:00. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Alla Roma e Lukaku penseremo da mercoledì in poi. Dobbiamo essere concentrati sul Salisburgo perché è una squadra che in campionato vince in campionato e fa sempre la Champions. Il loro allenatore conosce i loro giovani, sono una squadra che corre. Bisognerà essere concentrati",