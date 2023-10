Inter, Dimarco: "L'addio di Lukaku? Ci sono rimasto male, gli ero stato vicino tutto l'anno"

RAI 2 - Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, è stato invitato come ospite alla trasmissione 'Stasera c'è Cattelan' e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo rapporto con Romelu Lukaku. Ecco le sue parole.

Il colpo di testa respinto da Lukaku in finale di Champions League?

"Te lo dico dopo quello che ho detto, qui non si può dire...".

Come è stato il periodo del mancato ritorno di Lukaku?

"È successo quello che c'è scritto dappertutto. Ci sono rimasto un po' male perché sono stato vicino a lui tutto l'anno. Non entro nel merito perché ora è in un'altra squadra. Ora torna a San Siro? Siamo carichi, come per tutte le partite".