"Forza Roma!" così Aouar su Instagram festeggia il suo secondo gol con la maglia della Roma postando una foto dell'esultanza sul proprio profilo. Il primo, in casa del Verona, non aveva evitato la sconfitta mentre quello di oggi ha aperto le marcature in casa del Cagliari nella vittoria per 4-1 della squadra di Mourinho.

Anche Rui Patricio, sempre su Instagram, ha lasciato un post con alcune sue immagini di oggi. Con la scritta: "Duro lavoro e ambizione".