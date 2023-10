Il barbiere Alsanawi: "Quando Mourinho fu esonerato dal Chelsea mi chiese di rasargli i capelli per non farsi riconoscere"

MIRROR.CO.UK - Ahmed Alsanawi, meglio noto come A-STAR, è uno dei barbieri più famosi al mondo e tra i suoi clienti ci sono moltissimi calciatori tra cui Mbappé e Grealish. Tra i vari temi trattati durante l'intervista, il barbiere ha svelato un particolare retroscena su Mourinho: "Quando fu esonerato dal Chelsea mi chiese di rasargli i capelli perché non voleva essere riconosciuto. Se ne andò dall'uscita nel retro e io non sapevo cosa dire".

