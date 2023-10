GAZZETTA DELLO SPORT - Zlatan Ibrahimovic, ora ex calciatore, è stato uno degli ospiti del Festival dello Sport, evento organizzato dalla rosea. Lo svedese ha parlato di tanti argomenti, soffermandosi anche sull'episodio avvenuto in campo che ha visto protagonista anche Lukaku:

"Rivalità con Lukaku? Purtroppo non c'è stata la sfida finale. Lo conoscevo e non era il tipo che era in campo di quando abbiamo litigato in campo. Mi ha sorpreso perché non è così di solito, io sono così".