Gualtieri: "L'accordo tra Roma e Riyadh Season? Allora i sauditi ci temono seriamente per Expo 2030..."

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partnership tra AS Roma e Riyadh Season, soffermandosi soprattutto sul duello proprio con Riyadh per l'assegnazione di Expo 2030. Ecco le sue parole: “Ma allora ci temono seriamente… Noi siamo Davide, loro sono Golia come dimostra l’immensa capacità di spesa compresa la scelta di venire a sponsorizzare la AS Roma. Come andrà la partita di Expo non lo so. So che noi ci batteremo fino alla fine senza timore e che ogni tanto, come insegnano i racconti biblici, le cose vanno diversamente dai pronostici…”.

