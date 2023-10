Gsa Roma C8: un punto che lascia l’amaro in bocca (FOTO)

Un punto che lascia l’amaro in bocca quello conquistato ieri dalla Gsa Roma C8 sul campo dell’Ecomlag Magnitudo. Nella gara valevole per la 2a giornata della Serie A della Lega Calcio a 8 i giallorossi controllano la partita fin dai primi minuti, portandosi sul 3-1 grazie alle reti di Cioffi, Scibilia e Covarelli, ma nel finale si fanno rimontare dai padroni di casa fino al 3-3 finale. Per la squadra di mister D’Amora sono 4 i punti conquistati in due partite, con il prossimo appuntamento fissato per lunedì 9 ottobre alle 21:30 contro il Casalotti C8