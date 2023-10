Gsa Roma C8, altra vittoria: sconfitto 4-0 il Frosinone C8

Continua a vincere la GSA Roma C8 che in casa si impone 4-0 contro il Frosinone C8. 2 reti per tempo per la formazione di Mister D'Amora, che trova il quarto risultato utile consecutivo in campionato. In gol per la formazione giallorossa Cioè, Covarelli, Laurenti e l'estremo difensore De Pietto, autore di un'autentica gemma direttamente dalla propria area di rigore.

Per i giallorossi, miglior difesa la scorsa stagione, si tratta del primo clean sheet stagionale: un dato positivo che si aggiunge alle ottime prestazioni collezionate in questa prima fase del torneo. La Gsa è infatti quarta in classifica e lunedì 23 sfiderà la Pisana C8 in trasferta