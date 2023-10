Graziani: "Non so quanto peserà la contestazione su Lukaku e la Roma. L'indifferenza sarebbe la cosa peggiore"

RAI RADIO 2 - L'ex giocatore della Roma Francesco 'Ciccio' Graziani è intervenuti ai microfoni dell'emittente radiofonica, parlando tra le altre cose della sfida di domenica tra Inter e Roma e l'accoglienza prevista dei tifosi nerazzurri nei confronti di Romelu Lukaku: "Ho dato un consiglio agli amici interisti. L’indifferenza sarebbe la contestazione peggiore, lui si aspetta di tutto. I gesti la gente te li rinfaccia poi. Non so quanto peserà la contestazione su di lui e sulla squadra. È una partita bella, la Roma ha una possibilità di conquistarsi qualcosa in un palco così importante".