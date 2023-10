Furlani (campione europeo U20 salto in lungo): "Sarà incredibile partecipare all'Olimpico, lo stadio della mia squadra del cuore"

Al premio 'Rising star 2023', assegnato dalla federazione europea di atletica, era presente Mattia Furlani, campione europeo Under 20 di salto in lungo e grande tifoso della Roma, come non ha cercato di nascondere durante l'intervista a margine dell'evento. Queste le sue parole:

2024, campionati europei di Roma dove sei nato, che cosa ti aspetti?

"Per certi versi ci vivo perché ho la ragazza romana, sarà qualcosa di incredibile, nello stadio in cui gioca la mia squadra del cuore, penso sia l'appuntamento che attendo di più da tutta la vita. Sarà un evento straordinario e invito tutti quanti a partecipare"

Immagini già di esultare sotto la Curva Sud...

"Beh, speriamo di esultare però comunque già partecipare ed essere presenti lì è un obiettivo incredibile"