FOTO - Tennis: Cobolli-Hassan, presenti alcuni tifosi della Roma a incitare il tennista italiano

C'è un po' di Roma nella sfida odierna di tennis tra Flavio Cobolli e Benjamin Hassan, valevole per la Lisboa Belém Open 2023 e vinta dall'italiano (5-7, 5-7). Come testimoniato dal giornalista e commentatore José Morgado infatti allo stadio erano presenti alcuni tifosi (tra cui molti bambini) con la maglia giallorossa, pronti ad incitare il tennista italiano dichiaratamente tifoso della Roma. A fine partita Cobolli ha deciso di far felice uno di loro regalandogli la racchetta della vittoria.

Cobolli gifted the winning racket to one of the young Roma kids. pic.twitter.com/7VyCICik0B — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2023