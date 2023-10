La Serie A rappresenta uno dei massimi campionati europei e, nonostante negli anni abbia perso un po' del suo appeal, rimane ancora oggi una competizione con un seguito di livello internazionale. Il merito va anche e soprattutto ai tanti big match che ogni anno mette in scena, il che comprende anche Inter Roma: una partita ricca di storia e di fascino. Chi desidera non perdersi questo match, dunque, deve attrezzarsi sin da ora per capire dove vedere Inter Roma in modo legale, e per verificare anche la possibilità di vederla gratuitamente.

Dove vedere Inter Roma gratis in modo legale

Molti utenti vorrebbero evitare di spendere soldi, anche se lo spettacolo messo in campo dalla Serie A vale assolutamente il prezzo del biglietto. Se una cosa gratuita è legale, ben venga, ma se si scade nell'illegalità allora l'unica soluzione è aprire il portafoglio, a meno di non incorrere in pene e multe molto salate. Questo discorso si applica alla perfezione a Inter Roma, un match che può essere visto in streaming soltanto pagando, e nello specifico sottoscrivendo un abbonamento con un broadcaster come DAZN, l'unico detentore dei diritti TV della Serie A quest'anno.

Tolto DAZN, restano soltanto le piattaforme streaming illegali, ovvero le IPTV pirata, che non rappresentano mai una soluzione percorribile. La legge anti pezzotto chiarisce abbondantemente la questione: chi decide di guardare una partita di Serie A senza pagare l'abbonamento, approfittando dello streaming pirata, commette un reato che può produrre serie conseguenze penali e pecuniarie, comprese multe che possono arrivare ad un importo di 5 mila euro.

In base a quanto detto finora, dunque, non esistono siti per vedere le partite di Serie A gratis, e con tutta probabilità non ne esisteranno nemmeno in futuro. Dunque, è bene ribadire che DAZN insieme parzialmente a Sky rappresentano l'unica soluzione, e che sono a pagamento, dato che l'acquisto dei diritti TV della Serie A ha un costo elevato per il broadcaster. Di contro, ci sono alcune opzioni che permettono di godersi qualche contenuto relativo alla Serie A senza pagare, ma mai in diretta.

Sui canali social di DAZN, ad esempio, è possibile vedere la sintesi e i goal delle partite di Serie A, ed è un discorso che logicamente riguarderà anche Inter Roma. Esistono comunque molte altre alternative gratuite, sempre se si resta nel campo dei goal e degli highlights post-partita.

Streaming illegale: la legge non ammette ignoranza

Prima di concludere, è opportuno tornare sull'argomento del cosiddetto pezzotto, ovvero dei broadcaster che trasmettono illegalmente i contenuti TV in streaming coperti da diritti d'autore, come le partite di Serie A. Come dice il detto, la legge non ammette ignoranza, ed è una regola più che mai valida anche in questo caso. Nella fattispecie, la già citata legge anti pezzotto prevede delle pene molto aspre per gli spettatori che usufruiscono delle IPTV illegali e pirata, con multe fino a 5 mila euro e conseguenze sul piano penale.

Infine, farla franca è impossibile: i nuovi sistemi di controllo, infatti, possono risalire facilmente agli IP degli utenti che utilizzano tali piattaforme.