Delvecchio: "Lukaku-Dybala meglio di Lautaro-Thuram. Mourinho il numero uno nella comunicazione"

AGI - Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa e ha espresso la sua opinione su Inter-Roma del 29 ottobre e su Romelu Lukaku. Ecco le sue parole: "Io spero che vinca la Roma. Lukaku è un giocatore di carattere e si caricherà ancora di più proprio quando sentirà fischi e contestazioni. Mi aspetto una partita molto bella, giocata a viso aperto anche perché la Roma ha bisogno di vincere per risalire la classifica e l'Inter vuole allungare sul Milan, sulla Juve e su tutte le inseguitrici".

Roma-Slavia Praga?

"Vincere aiuta e questa è stata una bella iniezione di fiducia in vista di una partita così importante".

Cosa sarà decisivo in Inter-Roma?

"Sicuramente i due attacchi. Per quanto siano entrambi due reparti offensivi molto solidi, il tandem Dybala–Lukaku lo considero più forte di Thuram-Lautaro, in condizioni di forma dell'attaccante argentino. Ora che Dybala è indisponibile, io confido nella coppia Lukaku-Belotti".

I fischi dei tifosi dell'Inter per Lukaku?

"Non sempre scendere in campo con la tifoseria contraria è un aspetto negativo, dimostra e significa che per loro sei stato importante e lo sei ancora. Occhio perché Lukaku è un giocatore di carattere e si caricherà ancora di più proprio quando sentirà fischi e contestazioni. Se i tifosi pensano di ferirlo, potrebbero ottenere l’effetto contrario".

Mourinho?

"Nella comunicazione lui è il numero 1. Come spesso accade, con le sue affermazioni sta cercando di attirare l'attenzione sulla sua persona, per lasciare più liberi e spensierati i giocatori".

Le differenze tra Inter e Roma?

"L'Inter ha un reparto difensivo più fornito rispetto a quello della Roma. I titolari romanisti sono di livello alto, ma i nerazzurri sono superiori".

I tuoi ricordi più belli da calciatore?

"La vittoria in casa della Roma sull'Inter per 3-2, nell’anno dello scudetto, stagione 2000-2001, per me è indimenticabile, era il 4 marzo 2001. Ricordo anche quel 4-5 in Roma–Inter, nel 1999: anche se abbiamo perso, è stata una partita divertente per i tifosi, meno per noi.... Era l'Inter di Ronaldo il Fenomeno e Roberto Baggio e la Roma di Totti e Delvecchio, una gara spettacolare e ricca di emozioni decisa all'87mo, con il gol di Simeone".

