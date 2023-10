De Rossi: "Noi allenatori dobbiamo puntare sui giovani, serve organizzazione e scouting"

Al Festival dello Sport in scena a Trento è intervenuto anche Daniele De Rossi, ex capitano della Roma ed ora allenatore alla ricerca di una nuova avventura dopo quella con la Spal della scorsa stagione. "Noi allenatori siamo figli di una convinzione vecchia perché si pensa che magari il calciatore esperto può aiutare nei momenti difficili - le dichiarazioni raccolte dal sito sportivo -. Mi sono reso conto che non è così, i giovani ti danno tanto e sono delle spugne nell'apprendere. Ho avuto l'esempio di mio padre che ha allenato i giovani e li ha cresciuti per più di 30 anni. Io non ho voluto seguirlo perché la mia idea e ambizione è allenare i grandi e le due cose non sono compatibili. Ma i giovani sono il futuro e hanno bisogno di esempi puliti come può essere Roberto Baggio che ho sentito parlare benissimo. All'estero giocano i 2005, i 2006. Noi siamo convinti di affidarci a calciatori così giovani? Non lo so, credo che noi per primi dobbiamo fare questo passo in avanti. Da parte del club serve organizzazione e scouting nel prendere quelli bravi".

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE