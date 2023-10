Conte: "Mi piacerebbe allenare una squadra che ha già vinto"

GAZZETTA DELLO SPORT - Antonio Conte, ex allenatore del Tottenham e nei giorni scorsi accostato al Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia, è stato protagonista dell'evento "Festival dello Sport" organizzato dalla rosea. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico:

Cosa vorrebbe per la sua prossima avventura quando tornerà ad allenare?

"Ho vinto in contesti non facili. Come la Juventus al primo anno, oppure con il Chelsea che la stagione precedente arrivò decimo. Mi piacerebbe prendere un giorno una squadra che ha già vinto (ride, ndr)".