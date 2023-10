Caso scommesse: Fagioli verso il patteggiamento con la Procura Federale, 7 mesi di squalifica

Per il caso scommesse, in cui risulta coinvolto ed indagato, Nicolò Fagioli ha raggiunto un accordo per il patteggiamento con la Procura Federale sulla base di 7 mesi di squalifica, manca solo l'ufficialità: è quanto fa sapere il sito dell'emittente televisiva. Per il centrocampista, dunque, la stagione 2023/24 è conclusa ma si tratta di una riduzione rispetto alla sanzione prevista per la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva che prevede una squalifica di 3 anni.

(sport.sky.it)

