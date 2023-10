Caso scommesse, Boniek: "Ho parlato con il manager di Zalewski, Nicola dice di essere pulito"

PRAWDA FUTBOLU - Sul caso scommesso interviene anche Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma e attuale vicepresidente dell'Uefa, che ha parlato anche di Nicola Zalewski, l'esterno della Roma menzionato da Fabrizio Corona ma non tra gli indagati per le scommesse illecite. "Ho parlato con il suo manager e ha detto che Nicola sostiene assolutamente di essere pulito, non ha mai scommesso nulla", le parole di Boniek al programma polacco e riportate dal sito sportivo.

"È incredibile, un terremoto assoluto. Questo è incredibile, ma le notizie sono sbagliate. Innanzitutto lo dice Fabrizio Corona. E Fabrizio Corona non è un giornalista. Questo è un ragazzo che ha ricevuto una condanna a 13 anni per molte cose diverse. È stato un paparazzo, ha ricattato la gente, ecc. E non dico che non sia vero, perché potrebbe svilupparsi in modo diverso", ha aggiunto.

(sport.pl)

