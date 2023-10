Caso scommesse, ag. Tonali: "Gioca una partita più importante contro la ludopatia"

"È molto importante che in questo momento questi ragazzi non si sentano soli. Sandro sta giocando una partita più importante contro la ludopatia: ci ha abituati a grandi gare e sono sicuro che la vincerà". Così il procuratore di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, sul coinvolgimento del giocatore nella vicenda scommesse. "Spero che la sua esperienza salvi la vita innanzitutto a Sandro. Ha capito che deve affrontare in maniera determinata il suo problema e ha già cominciato un percorso importante" ha detto l'agente al convegno organizzato presso l'Ambasciata italiana a Londra.