Calafiori: "Thiago Motta come Mourinho: ti chiede il 200%. Fonseca sapeva trasmetterti tranquillità"

Dal ritiro dell'Under 21 ha parlato Calafiori, cresciuto nella Roma e poi passato per vari prestiti prima della cessione a titolo definitivo al Basilea per 1 milione più la percentuale su una futura rivendita. Oggi Calafiori è al Bologna e fa un paragone tra gli allenatori avuti: "Thiago Motta ha in comune con Mourinho il fatto che ti chiede il 200 per cento a ogni allenamento e che le scelte le fa guardando al campo. E di Fonseca la capacità di trasmetterti tranquillità nel mandarti in campo".