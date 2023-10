Bonessio (Comm. Sport): “Lo sponsor della Roma è inopportuno, spero non metta in crisi lo stadio”

Il presidente della commissione sport di Roma Capitale, Fernando Bonessio, ha parlato della questione relativa al nuovo sponsor della Roma, "Ryhad Season", che ha sollevato tante polemiche in vista della candidatura della città per Expo 2030. Queste le sue parole:

"Io tifo per la città e sono anche romanista. In questo momento Roma è impegnata tutto campo su una rivoluzione che attraverso Giubileo, PNRR e altro, dovrebbe portarci a migliorare questa città. Una delle tappe di questo percorso è ospitare l’Expo nel 2030, che significherebbe portare nuove risorse a Roma per migliorare la città e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Io speravo la Roma tifasse per la città. Avere uno sponsor così in questo momento mi sembra che sia inopportuno sia per la questione della candidatura, sia perché si tratta di una nazione in cui i diritti civili e umani non sono rispettati come dovrebbero”.

(Radio Roma Sound)