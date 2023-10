Boca Juniors e Fluminense: il percorso delle due squadre prima della finale di Copa Libertadores

Il percorso di Boca Juniors e Fluminense, le due squadre che sono giunte in finale di Copa Libertadores, è notevolmente differente, per quanto ha portato entrambe le squadre a giungere verso l'atto ultimo della competizione sudamericana. Fin dai gironi, infatti, le due squadre si sono comportate in modo diametralmente opposto, con un insieme di risultati diversi maturati anche nella fase a eliminazione diretta: tale differenza di risultati influisce sui pronostici nell’ambito delle copa libertadores scommesse , col Fluminense che ad oggi è senza dubbio la squadra favorita. In attesa della finale tra le due squadre vale la pena ricordare quali siano state le tappe del percorso che hanno visto la squadra argentina e quella brasiliana giungere all’ultimo atto della Libertadores.

Il percorso ai gironi di Boca Juniors e Fluminense

Il primo elemento da considerare, a proposito della Copa Libertadores 2023, riguarda il percorso nella fase a gironi di Boca Juniors e Fluminense, le due squadre che si sono spinte fino alla finale della competizione sudamericana. Il Boca Juniors partiva dal girone F, con Pereira, Colo Colo e Monagas. Primo posto conquistato nel girone con 13 punti ottenuti in sei partite, a fronte di nove gol realizzati e due subiti. Il Boca Juniors, dunque, ha avuto ben pochi problemi nella sua fase a gironi, dominando nella maggior parte delle partite e, soprattutto, chiudendo al primo posto con un vantaggio di cinque punti sulla seconda in classifica.

Di contro, il percorso ai gironi del Fluminense non è stato così netto, soprattutto in virtù del fatto che, all'interno della fase a gironi della squadra brasiliana, in particolar modo nel gruppo D, era presente anche il River Plate, l'ultima squadra argentina ad aver vinto la Copa Libertadores. Il Fluminense ha concluso al primo posto ma con lo stesso punteggio del River Plate: 10 punti, che hanno visto la squadra brasiliana trionfare in virtù di una migliore differenza reti, con 10 gol fatti e sei subiti. Le altre squadre presenti nel girone erano Sporting Cristal e Strongest, che ha chiuso all'ultimo posto con sei punti, in un girone molto combattuto che ha visto tutte le squadre battersi fino all'ultimo.

Le partite nella fase a eliminazione diretta e la finale di Copa Libertadores 2023

Dopo aver analizzato quale sia stato il percorso delle due squadre nella fase a gironi, è possibile analizzare anche quale sia stato il rendimento di Boca Juniors e Fluminense nella fase a eliminazione diretta. Come detto precedentemente, a differenza di quanto osservato nella fase a gironi, il percorso del Fluminense è stato molto più netto, dal momento che la squadra brasiliana ha trionfato in tutte e tre le sfide che l’hanno portata alla finale: al primo turno è arrivata la vittoria contro l’Argentinos Jrs., con un trionfo per 2-0 (maturato nel finale) dopo il pareggio per 1-1 all’andata. Il match a Buenos Aires, peraltro, è stato particolarmente discusso per l’espulsione di Marcelo: il terzino ex Real Madrid fu protagonista di un fallo su Luciano Sanchez, rompendogli la gamba. Le immagini hanno poi fatto il giro del mondo, con Marcelo che addirittura scoppiò in lacrime. I quarti di finale sono stati caratterizzati dallo scontro con Olimpia Asuncion, la squadra che ha eliminato il Flamengo (detentrice del trofeo) dalla competizione: pochi problemi per la squadra brasiliana che ha liquidato gli avversari con il punteggio di 2-0 e 3-1 (3 gol di Cano tra andata e ritorno). In semifinale il risultato è stato più difficile da ottenere ma, con un 2-2 all’andata e un 2-1 al ritorno (le due reti di John Kennedy e Cano sono arrivate all’81’ e all’87’), il Fluminense è giunto all’ultimo atto della competizione.