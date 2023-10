Belgio: Lukaku convocato per le sfide contro Austria e Svezia (FOTO)

Il Commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco ha diramato la lista delle convocazioni per le sfide contro Austria e Svezia, che si giocheranno rispettivamente il 13 e il 16 ottobre alle 20.45 e saranno valevoli per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. L'allenatore dei Diavoli Rossi ha convocato anche il centravanti della Roma Romelu Lukaku, reduce da una buona prestazione in Europa League contro il Servette che lo ha visto segnare uno dei quattro gol messi a referto dai giallorossi.





The selection to guide us through our next two qualifiers. ?? #WirSchaffenDas pic.twitter.com/SS4GmKmqKT

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 6, 2023