Borkelmans (ex vice ct Belgio): "La partenza di Lukaku non mi stupisce, con lui la Roma è più forte"

SPORTITALIA - Vital Borkelmans, l'ex vice allenatore di Marc Wilmots sulla panchina del Belgio, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato del rendimento attuale di Lukaku con la maglia della Roma. Queste le sue parole:

7 reti in 8 match: è la miglior partenza di Lukaku in carriera. La fiducia - di tifosi e tecnico - è quel che gli mancava?

"Non mi stupisce: Romelu è un giocatore che dà molto alle squadre in cui gioca e che, soprattutto, chiede molto a sé stesso, senza accontentarsi ed alla Roma sembra aver trovato un altro buon posto dove esprimersi".

Può migliorare anche il rendimento avuto con Conte, all'Inter?

"Perché no? Lui cerca sempre di alzare il proprio rendimento ed il proprio livello, cosa che farà anche adesso alla Roma".

Vedendo il rendimento attuale, avrebbe potuto giocare anche un club di primissima fascia?

"Romelu cerca soprattutto le sfide, in ogni club in cui gioca. La Roma è una grande squadra, con lui lo è ancora di più".

