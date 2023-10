As Roma: via la possibilità di inserire SPQR sulla maglia. Sponsor in arrivo?

Dalla serata di ieri sono arrivate indiscrezioni circa un prossimo accordo con un main sponsor proveniente dall'Arabia Saudita e pronto a raccogliere l'eredità di 'Digitalbits', ultima azienda a scrivere il proprio nome sulla maglia della Roma. Dal finire della scorsa stagione, poi, il club giallorosso aveva riempito il vuoto con la scritta SPQR che anche in questo inizio di anno ha trovato spazio.

Ma che ora non è più possibile inserire come inserto per chi volesse acquistare la maglia online: dal sito, infatti, non c'è più l'opzione per aggiungere la scritta iconica di Roma sulla maglia. Un ulteriore indizio dell'imminente arrivo di un nuovo main sponsor?