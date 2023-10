AS Roma, nasce il Podcast 'Sempre con noi' in memoria dei tifosi giallorossi scomparsi: il primo episodio è dedicato a Francesco Valdiserri

La Roma ha annunciato la nascita del Podcast 'Sempre con noi' per ricordare i tifosi giallorossi scomparsi. Questa la nota ufficiale: "'Sempre con noi' è un nuovo format di AS Roma Podcast. È un omaggio ai tifosi della Roma che non ci sono più, alla loro vita, e alla forza che trovano le comunità delle quali facevano parte per custodire e far fiorire il loro ricordo.

Questo episodio è dedicato a Francesco Valdiserri, vittima di violenza stradale a 18 anni. Racconta la storia di un ragazzo, dei suoi sogni e del suo sguardo sul mondo. Qualcuno lo ha amato dal suo primo giorno di vita, qualcun altro lo ha conosciuto solo quando quella vita è stata interrotta: nessuno lo dimenticherà". (asroma.com) ASCOLTA LA PRIMA PUNTATA DEL PODCAST