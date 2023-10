Abodi: "Spero che la Roma faccia il suo stadio". E canta 'Grazie Roma'

RAI RADIO 1 - Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, è stato invitato come ospite alla trasmissione 'Un Giorno da Pecora' e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sullo Stadio della Roma a Pietralata. Inoltre, dopo aver cantato l'inno della Lazio l'anno scorso, questa volta ha intonato 'Grazie Roma'. Ecco le sue parole.

Lei è tifoso della Lazio. L'anno scorso ha cantato l'inno della Lazio, secondo lei i tifosi della Roma l'hanno presa male?

"Ma no, non credo, l'importante è avere il comportamento giusto. Dobbiamo tutti essere noi stessi ed essere sinceri".

Per andare incontro ai tifosi della Roma vogliamo cantare 'Grazie Roma'?

"Facciamolo".

Abodi e i conduttori cantano 'Grazie Roma'.

"Per me questo è un inno alla città e alla meraviglia di questa città, Roma, che ha bisogno di avere ancora più cuore, anima e dei sentimenti che ha perso. Dopo di che a Roma la Lazio è arrivata prima, ma spero che la Roma faccia il suo stadio se ci sono le condizioni. Ne abbiamo bisogno. E a Roma non vorrei più vedere il Flaminio ridotto com'è, spero venga rigenerato".