80 anni fa il rastrellamento del ghetto ebraico di Roma: le iniziative del club in memoria del "sabato nero" (COMUNICATO e FOTO)

La Roma non dimentica e all'interno del liceo di Trigoria ha organizzato una lezione incentrata sulla commemorazione del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, avvenuto il 16 ottobre 1943. Ecco la nota del club: "In occasione dell’ottantesimo anniversario della razzia degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943, l’AS Roma ha organizzato nel proprio liceo scientifico sportivo di Trigoria una lezione speciale per commemorare le vittime della deportazione e ricordare una pagina drammatica della nostra città.

Le giovani calciatrici e calciatori giallorossi, che studiano nell'istituto scolastico dell'AS Roma, hanno accolto circa venti studenti provenienti dal Liceo della Comunità Ebraica di Roma "Renzo Levi", accompagnati dal Vice Preside Prof. Emanuele Levi Mortera, dall'Assessore alle Politiche Educative Daniela Debach e da Ruben Della Rocca, giornalista e consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Uno speciale saluto agli ospiti è arrivato da Edoardo Bove, in qualità di studente-calciatore, direttamente dal ritiro dell'Under 21, attraverso un videomessaggio trasmesso in aula. Nel corso della mattinata, i ragazzi hanno assistito alla ricostruzione storica di quella drammatica giornata e al racconto, a cura degli esperti dell'Archivio Storico dell'AS Roma, delle vicende dei numerosi tesserati giallorossi deportati o perseguitati a causa delle leggi razziali, tra i quali lo storico presidente Renato Sacerdoti. Storie drammatiche, di coraggio e di inclusione riportate sotto forma di fumetto nel prodotto editoriale già distribuito alcuni mesi fa in occasione dell'avvio del progetto "16 ottobre". Al termine della lezione, una delegazione composta da due atleti e due atlete delle giovanili giallorosse, accompagnata dal Director of Academy Operations dell'AS Roma, Gianluca Gombar, si è recata al Portico d'Ottavia per deporre davanti alla Sinagoga una corona di fiori in memoria delle vittime dei rastrellamenti". (asroma.com)