50 anni di Bruno Conti in giallorosso: domenica la premiazione all'Olimpico

Domenica alle 12.30 è in programma Roma-Monza, valida per la nona giornata di Campionato. All'intervallo ci sarà una premiazione speciale per Bruno Conti, uno dei più grandi calciatori della storia della Roma che "compirà" 50 anni in giallorosso. Verrà celebrata la sua storia dall'esordio nel settore giovanile fino alle vittorie dello Scudetto 82/83, delle Coppe Italia e dei trofei Primavera. A comunicarlo è il club sul sito ufficiale:

"È da 50 anni nella Roma. Una vita. Ma nel caso di Bruno Conti, è la Roma la sua vita. Domenica, nell’intervallo di Roma-Monza, celebreremo Marazico. Tutti insieme premieremo uno dei più grandi calciatori della nostra storia. Bruno ha debuttato in Prima Squadra il 10 febbraio 1974 contro il Torino, ma il suo battesimo romanista risale al 9 settembre 1973: Roma-Ternana 2-0, Coppa Italia Primavera. Si giocava al Tre Fontane e Bruno indossava la maglia numero 8. La sua scalata iniziò così: prima l'esordio nel Settore Giovanile, poi quello nella Roma dei grandi. Ha vestito la maglia giallorossa per 16 stagioni, collezionando 402 presenze, mettendo a segno 47 gol, conquistando lo Scudetto dell'82-83, 5 Coppe Italia, 2 campionati Primavera e una Coppa Italia Primavera. Ha servito la Roma in tutti i modi possibili: da calciatore, da allenatore, da dirigente. Ma soprattutto, da leggenda e icona del romanismo. Cinquant'anni. Una vita nella Roma. La vita di Bruno."

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE