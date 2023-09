VIDEO - Tifosi cinesi in delirio per l'arrivo di Totti a Wuhan: "Ti amo Francesco! C'è solo un Capitano"

Francesco Totti si trova a Wuhan per un evento e per l'occasione moltissimi tifosi cinesi hanno raggiunto la città per vedere il Capitano dal vivo. L'influencer Liz Liang ha viaggiato per oltre 1000km per incontrare la leggenda della Roma e ha documentato su Instagram l'incredibile entusiasmo dei sostenitori: "Totti! Totti! Totti!", gridavano in attesa del suo arrivo sul palco. Un tifoso è addirittura salito sul palco durante la presentazione pur di abbracciarlo. "Ti amo Francesco", "C'è solo un Capitano", "No Totti, no party", alcuni dei commenti dei supporter cinesi.