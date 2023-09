VIDEO - Frosinone-Fiorentina, doppio sombrero di Soulé 'alla Cafu': la gaffe del telecronista e il paragone con Nedved

Nella giornata di ieri è andata in scena Frosinone-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 1-1. Uno dei protagonisti della partita è stato sicuramente Matias Soulé, talento della Juventus in prestito ai ciociari. Oltre alla rete del definitivo pareggio, il classe 2003 argentino si è fatto notare per una super giocata a centrocampo, ovvero uno doppio sombrero al volo con cui ha scavalcato prima Biraghi e successivamente Duncan. Un gesto tecnico che ricorda molto quello di Cafu nei confronti di Nedved nel Derby della Capitale del 17 dicembre del 2000. Il commentatore di DAZN ha però fatto confusione durante la telecronaca, infatti ha definito la giocata di Soulé "alla Nedved", quando in realtà fu proprio il calciatore ceco a subire addirittura un triplo sombrero dal terzino della Roma.