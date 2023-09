VIDEO - Fabri Fibra all'Auditorium: il rapper indossa la terza maglia della Roma durante il concerto

Nella giornata odierna la Roma ha svelato ufficialmente la terza maglia per la stagione 2023/24: il colore principale è il nero, su cui regna il lupetto di Gratton. Non mancano i richiami all'antica Roma, come il motivo giallo, arancione e rosso sulle maniche, che riprende anche le strisce presenti sulle spalle. La nuova maglia ha fatto impazzire gli appassionati di calcio e tra questi c'è anche il rapper Fabri Fibra (pseudonimo di Fabrizio Tarducci), il quale si è esibito questa sera all'Auditorium Parco della Musica in occasione del Roma Summer Fest 2023 indossando la terza maglia della Roma durante il concerto.