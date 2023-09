VIDEO - As Roma: nuove immagini della terza maglia, prossima al lancio ufficiale

La terza maglia della Roma deve essere ancora presentata ufficialmente ma sono ormai diverse le anticipazioni svelate. In un video addirittura viene 'spacchettata' e ripresa in tutti i suoi dettagli che vedono il lupetto di Gratton su sfondo bianco a contrastare il nero della divisa. Fino alle maniche che prevedono ricami in giallo e rosso alle armature degli antichi romani.