UTR: la CEO Lina Souloukou ha incontrato una delegazione dell'associazione (FOTO)

La Roma è impegnata sul campo, domani a Tiraspol affronterà lo Sheriff, ma anche fuori. La CEO della società giallorossa Lina Souloukou e il suo staff hanno incontrato una delegazione dell'Unione Tifosi Romanisti. L'associazione ha pubblicato una nota ufficiale nel quale si può leggere che le parti hanno gettato le basi per una più stretta collaborazione, pensando anche a possibili tavoli di lavoro.

"Buongiorno a tutti gli Associati,

Ieri, 19 settembre, la nostra piccola delegazione UTR anche con la partecipazione dei rappresentanti dell’altra associazione, ha avuto un piacevolissimo incontro con la CEO della AS ROMA Signora Lina Souloukou ed il suo staff. Incontro che era stato richiesto da diverso tempo e ritenuto necessario per il proseguimento del comune cammino a sostegno della AS ROMA. Come ben sapete aveva terminato il suo incarico l’amico Francesco Pastorella e, non sostituito nell’incarico, avevamo continuato a rapportarci con l’ottimo Tonino Cagnucci che tanto ha fatto per le nostre associazioni in questo periodo.

L’incontro è stato veramente gradevole ed, oltre a consentirci di conoscere la più alta carica societaria dopo il Presidente, ha gettato le basi per una più stretta collaborazione arrivando addirittura a concepire dei tavoli di lavoro comuni per una più ampia collaborazione.

Certo non abbiamo risolto nell’immediato tutti i problemi che ben conoscete ma verranno perseguiti nelle sedi più opportuni. Ricordo le conviviali, le visite Greet & Meet in trasferta, gli alfieri per le collocazioni allo stadio ecc. Gli impegni saranno tanti, e sarà necessario l’impegno di tutti noi per la collaborazione nei programmi dell’AS ROMA oltre per l’aspetto calcistico ma anche nel sociale dove si sta lavorando a progetti di utilità sociale.

Ci tenevamo a darvi questa notizia preannunciando che già da quando sono usciti i calendari degli anticipi/posticipi stiamo lavorando per convocare l’Assemblea Generale dei nostri iscritti cha , ricordiamo, causa COVID non abbiamo potuto fare.

Oltre individuare il locale necessario, cerchiamo di far coincidere una gara il cui orario consenta la partecipazione di più associati, in particolare di quelli fuori Roma.

Vi terremo informati quanto prima.

FORZA ROMA

Il Comitato Esecutivo UTR"