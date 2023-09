Uganda, contatti con l'ex Lazio Negro per il ruolo di ct: "Mi hanno chiesto di rilanciare il calcio"

SIENA TV - Paolo Negro, ex difensore della Lazio noto in casa Roma soprattutto per la storica autorete nel derby del 17 dicembre del 2000 vinto proprio dai giallorossi per 0-1, ha rivelato all'emittente televisiva di aver ricevuto un'offerta come commissario tecnico dell'Uganda. L'ex calciatore non ha ancora deciso, ma sta riflettendo attentamente sulla proposta. Ecco le sue dichiarazioni: "Sto valutando una proposta molto importante. Mi hanno chiesto di rilanciare il calcio nel territorio. Una chiamata che mi ha dato grande soddisfazione".