Uefa Pro: patentino per De Rossi e Aquilani

Sono stati ufficializzati dal settore tecnico della Figc i nuovi allenatori Uefa Pro, che sono stati abilitati dopo aver superato, tra lunedì e martedì, gli esami finali del corso svolti a Coverciano. Il corso Uefa Pro, il cosiddetto 'Master', rappresenta il massimo livello di formazione riconosciuto a livello europeo per un tecnico, la cui qualifica abilita a guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. Dura un'intera stagione, da settembre a giugno, coinvolgendo gli allievi - oltre alle consuete lezioni, in aula e sul campo, a Coverciano - anche in alcuni stage presso club italiani o stranieri. Tra i neo allenatori Uefa Pro sono molti i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dai tre campioni del mondo nel 2006, Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, e dal vice campione europeo nel 2012 con la Nazionale azzurra, Antonio Nocerino. Tra i tecnici che hanno appena ottenuto la qualifica Uefa Pro anche l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino; il neo tecnico del Pisa, Alberto Aquilani, e quello del Nizza, Francesco Farioli.

Alla luce dei risultati ottenuti nelle prove orali sulle varie materie oggetto del programma didattico (ovvero: Tecnica e Tattica calcistica, Metodologia dell'allenamento, Comunicazione, Psicologia e Medicina dello Sport) e nella discussione della tesi, il migliore del corso è risultato l'attuale responsabile del dipartimento di Football Analysis dell'Inter, Filippo Lorenzon. Da segnalare inoltre i risultati fatti registrare dall'ex capitano del Cittadella, Manuel Iori; dall'attuale collaboratore tecnico di Paulo Sousa alla Salernitana, Manuel Julio Cordeiro Da Silva, e dall'attuale allenatore della Primavera del Brescia, Luca Belingheri.