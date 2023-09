UEFA Club Competitions SA: Dan Friedkin nominato membro del Consiglio d'amministrazione

Nella giornata di ieri la UEFA e l'ECA hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa che prolungherà la loro collaborazione fino al 2030. Tra le tante novità c'è anche l'evoluzione dell'UEFA Club Competitions SA, la joint venture che punta allo sviluppo commerciale delle competizioni europee. Come annunciato dall'ECA su Twitter, il presidente della Roma Dan Friedkin è stato nominato membro del Consiglio d'amministrazione. Al suo fianco ci saranno Vinai Venkatesham (Arsenal), Fernando Carro (Bayer Leverkusen), Peter Lawwell (Celtic) e Dariusz Mioduski (Legia Varsavia).

Five ECA representatives appointed by the board to the @UEFA / ECA Joint Venture (UCC SA):

Vinai Venkatesham – @Arsenal FC

Dan Friedkin – AS Roma (@OfficialASRoma)

Fernando Carro – Bayer 04 Leverkusen

(@Bayer04Fussball)

Peter Lawwell – @CelticFC

Dariusz Mioduski –…

— ECA (@ECAEurope) September 7, 2023