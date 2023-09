Udinese, Kristensen: "Voglio affrontare Lukaku. Sono pronto, posso fare la differenza"

Acquistato dall'Udinese nel calciomercato estivo per rinforzare il reparto difensivo, Thomas Kristensen ha rilasciato oggi sul sito ufficiale la sua prima intervista da giocatore bianconero. Il danese, tra le altre cose, ha parlato del suo attuale stato di forma e quale giocatore vorrebbe affrontare in serie A: "Non avrei fatto questo passo se non fossi stato pronto. Sento che è il momento giusto e sono abbastanza sicuro di poter fare la differenza. Ho guardato tantissimo la Serie A in televisione, so che è famosa per gli ottimi difensori e voglio migliorare le mie abilità qui. L’avversario che voglio affrontare è Romelu Lukaku".

(udinese.it)

