"Ostinatamente Roma. Testardamente...Mourinho!", questo il messaggio messo nero sul bianco di uno striscione da parte del gruppo 'Nel nome di Roma' ed esposto fuori da Trigoria, dove la squadra giallorossa sta preparando la quarta gara stagionale, con l'Empoli che domenica sera sarà ospite all'Olimpico.

Un inizio di stagione difficoltoso, con 1 punto in 3 partite, che non pare dunque mettere minimamente in dubbio la fiducia del tifo verso José Mourinho.