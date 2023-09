Trigoria, previsto il rientro in gruppo di Pellegrini tra venerdì e sabato: contro il Torino partirà dalla panchina

LAROMA24.IT - Arrivano novità importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche del capitano Lorenzo Pellegrini. Il giocatore come previsto non partirà con i suoi compagni di squadra per la trasferta di Europa League, ma rientrerà in gruppo tra venerdì e sabato. Domenica partirà con la squadra per la trasferta di Torino, ma con tutta probabilità partirà dalla panchina.