Tottenham, Levy: "Mourinho e Conte non adatti al club. Con Postecoglu siamo tornati alle origini"

Kane è andato via ma il Tottenham vola in Premier League, secondo dopo cinque giornate a due lunghezze dal City. Merito di Ange Postecoglou, l'allenatore scelto per rilanciare gli Spurs dopo alcune stagioni complicate. Eppure, dopo Pochettino, Daniel Levy non aveva badato a spese ingaggiando prima Mourinho e poi Conte, ma nessuno dei due è riuscito a interrompere il digiuno di trofei che dura ormai dalla Coppa di Lega vinta nel 2008. "La frustrazione di non vincere e la pressione da parte di alcuni giocatori e di molti tifosi affinché vincessimo, spendessimo soldi, avessimo un grande manager, un grande nome, mi hanno condizionato e così ho deciso di cambiare strategia - rivela Levy durante un incontro con i tifosi degli Spurs - La strategia era quella di portare un allenatore abituato a vincere dei trofei e lo abbiamo fatto due volte. Mourinho e Conte sono grandi allenatori, ma forse non adatti a questo club. Noi vogliamo giocare in un certo modo e se questo significa che ci vuole un po' più di tempo per vincere, forse è la cosa giusta da fare".

Ecco perchè si è deciso di puntare su Postecoglu: "Bisogna imparare dagli errori e penso che abbiamo fatto la scelta giusta, siamo tornati alle origini".